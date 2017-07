Colegiado de Agricultura da Amrec é reativado

O Colegiado de Agricultura da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) foi reativado nesta manhã, 27, em reunião no plenarinho da Associação. O colegiado será presidido neste próximo ano pelo secretário de Morro da Fumaça, Marcos Roberto Zanelato. O vice-presidente será o secretário de Morro da Fumaça, Edmar Beckmam. Como representante junto a FECAM, será o secretário de Forquilhinha, Zuri Langer; sendo que o suplente é o representante de Treviso, Lauri Cesconetto.

Segundo o presidente, a intença é trabalhar pela união da região. “Precisamos unir força para melhorar nosso desenvolvimento agrícola”, declarou Zanelato. O vice-presidente, Edmar Beckmam, ainda pontuou sobre o jovem no campo. “Precisamos combater o êxodo rural e manter o jovem no campo”, afirmou Beckmam.

Durante a reunião foi debatido a visão geral do movimento econômico, onde apesar da região da AMREC ser conhecida como região carbonífera, a representatividade econômica da agricultura é maior. Onde o Carvão representa 6,32% e a agricultura representa 9,17%.

Na reunião ainda foi tratado sobre a Nota Fiscal Eletrônica do produtor, com participação do gerente regional da Epagri, Fernando Previ; e da gerente de agricultura da ADR, Santina Izé Rosa. Outro problema pontuado durante a reunião, foi que apesar da AMREC ser considerada uma região de estimativa com alto produtividade, há pouco registro, prejudicando a região como um todo.

Antonio Rozeng