Clinicas Integradas: Unesc oferece tratamento estético facial e corporal

Interessados já podem agendar atendimento

Proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida é o principal objetivo da Fisioterapia Dermato Funcional. O novo serviço está com inscrições abertas nas Clinicas integradas da Unesc e é voltado para intervenções de tratamento facial e corporal. Os resultados vão além da estética e passeiam pelos campos da autoestima e do equilíbrio emocional.

A Fisioterapia Dermato Funcional é a especialidade clínica que estuda os efeitos terapêuticos ocorridos nas disfunções de ordem estética, com forte característica para aplicação de uma reabilitação de suas funções. A técnica se baseia nos estudos dos tecidos do ser humano, bem como suas melhores condições de funcionamento.

O serviço é direcionado a homens e mulheres mastectomizadas, com edemas, celulite, gordura localizada, estrias, limpeza de pele, flacidez, entre outras questões estéticas já podem se inscrever.

Os atendimentos são realizados por acadêmicos da oitava fase do curso de Fisioterapia, com supervisão de professores especializados nesta área. Para realizar o agendamento é necessário entrar em contato com a recepção do Serviço de Fisioterapia pelo telefone (48)3431-2654.

Mayra Lima