Clássico da Polenta será no Mário Balsini

Metropolitano e Caravaggio se duelam na primeira rodada no regional da LARM desse ano. O clássico mais famoso do futebol amador regional não será em Nova Veneza, pois devido uma punição por indisciplina de um torcedor, o time do centro perdeu o mando de campo para a estreia. O jogo assim, será no estádio Mario Balsini, no bairro Próspera, em Criciúma.

O duelo será válido pela primeira rodada do regional, e está marcado para domingo, 17, às 15:30 horas.

Metropolitano de 1998

No último sábado, aconteceu o encontro entre os craques do Metropolitano de 1998 à 2002. Muita resenha, risadas, e histórias marcaram o amistoso entre amigos. No final um empate por 2 x 2 entre os eternos campeões de 98 e amigos. O jogo marcou também pela bonita homenagem aos ex-presidentes Charles Grandi e Baio Bortolotto. Parabéns a todos os participantes desse maravilhoso evento.

Curtas…

· Agradecimento em especial a todos os patrocinadores da minha coluna, pois somente com a ajuda de vocês conseguimos fazer um pouco para o esporte amador! Abraço a todos!