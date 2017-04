Cisamesc sem data para reabrir o São Marcos

A perspectiva era reabrir as portas do Hospital São Marcos, de Nova Veneza, na próxima segunda-feira, 3, mas percalços ao longo dos últimos dias fizeram a expectativa inicial do Cisamesc atrasar. A principal pendência diz respeito a contratualização com o Governo do Estado.

Atualmente a secretaria de saúde repassa R$ 198 mil ao hospital para cumprimento de algumas metas de atendimento. “Parece que ficou tudo acertado, mas precisamos aguardar a parte burocrática. Assumir uma nova data para reabrir é complicado neste momento, porque essas decisões fogem ao nosso alcance. Esperávamos que isso acontecesse dia 3, mas faltam resolver algumas pendências”, explica o diretor do Cisamesc, Ricardo Ghellere.

Com a energia cortada essa semana por falta de um responsável pela estrutura do São Marcos, o Cisamesc terá que definir na semana que vem pela abertura de uma filial em Nova Veneza, com o objetivo de atender as exigências do poder público. “Vamos marcar uma reunião especificamente para isso até o fim da semana que vem. Precisamos constituir uma sede na cidade, e para isso precisamos do aval dos prefeitos”, adianta Ghellere.

João Manoel Neto com edição de Willians Biehl