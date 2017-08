Chuva e maré alta podem provocar alagamentos em SC nos próximos dias

Nos próximos dias, de 10/08 a 13/08, há risco de alagamentos devido à maré alta nas regiões mais baixas do litoral catarinense. Este fenômeno é devido à influência da maré viva (maré de sizígia), vento do quadrante sul e às ondas altas geradas pela presença de um ciclone e um sistema de alta pressão no litoral Sul do Brasil.

Recomenda-se especial atenção para os horários (tabela) e locais que comumente registram este fenômeno: Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, entre outros. Os horários mais prováveis dos alagamentos coincidirão com os picos de maré alta previstos na tabela online e maregrama no site do Ciram:

Confira a previsão

Quinta-feira (10/08)

Tempo: nevoeiros pela manhã no Litoral Norte e Vale do Itajaí e sol com sol e poucas nuvens à tarde em todas as regiões. À noite, aumento de nuvens e chuva fraca no Litoral Sul e Grande Florianópolis devido aos ventos úmidos marítimos;

Temperatura: Baixa pela manhã com rápida elevação, chegando até próximo de 30ºC à tarde no Oeste;

Vento: sudeste e leste, fraco a moderado, com rajadas no Litoral Sul;

Sistema: Sistema de alta pressão influenciando SC.

Sexta-feira (11/08)

Tempo: Cobertura de nuvens persistente e chuva fraca no Litoral do Estado devido aos ventos marítimos. Nas demais regiões, apenas sol entre nuvens;

Temperatura: Segue baixa pela manhã, com rápida elevação à tarde, exceto no Litoral, onde sofre menor elevação devido à nebulosidade;

Vento: Leste e nordeste moderado, com rajadas.

Sábado (12/08)

Tempo: Variação de nebulosidade em todas as regiões. No Litoral segue a condição para chuva fraca devido aos ventos úmidos do mar;

Temperatura: Amena pela manhã, alta à tarde, com maior elevação no Oeste;

Vento: Nordeste moderado, com rajadas.

Domingo (13/08)

Tempo: Aumento de nuvens já pela madrugada com chuva no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul já pela manhã, devido a uma frente fria. Nas demais regiões do Estado, chuva a partir da tarde. Atenção para descargas elétrica e queda de granizo;

Temperatura: Amena, sem grande variação devido à nebulosidade e chuva;

Vento: Nordeste a sudoeste, moderado. Atenção para rajadas fortes associadas à passagem da frente fria.

Segunda-feira (14/08)

Tempo: Muitas nuvens no início do dia, diminuindo a partir da tarde. Sem Condição de chuva, devido à chegada de um sistema de alta pressão que deixa o tempo mais seco;

Temperatura: Baixa no início do dia e amena à tarde devido à influência de uma massa de ar mais frio;

Vento: Sudoeste, fraco a moderado.

Tendência de 15 a 24 de agosto de 2017

O período deve ser de chuva mais frequente no Estado. Inicialmente nos dias 16 e 17, pancadas de chuva atingindo o norte de SC. Nos dias seguintes, indicativos de duas frentes frias, nos dias 18 e 21 causando chuva em todas as regiões. Temperatura típica da época do ano, sem indicativo de extremos de frio ou calor.

Argeu Vanz – Oceanólogo, Erikson de Oliveira – Meteorologista / Foto: Willians Biehl