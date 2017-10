Chapa 1 vence eleição do PMDB e vai comandar Executiva

Com 108 votos, a Chapa 1 venceu a Chapa 2, que conquistou 60 votos. Um peemedebista votou em branco.

Apesar do clima de disputa acirrada, a convenção municipal do PMDB de Nova Veneza ocorreu com tranquilidade na manhã deste sábado, 21, na comunidade de São Bento Baixo.

Na próxima quinta-feira, 26, o partido se reúne para definir os nomes para o Diretório e a Executiva.

“Sou a favor de que sempre haja competição, seja no partido ou qualquer entidade. Esse momento é uma oportunidade do filiado escolher. A vitória da Chapa 1 com quase o dobro de votos demonstra o direcionamento que o filiado quer no PMDB. Vamos seguir o que os peemedebistas escolheram”, coloca o vereador Claiton Zanzi, que deverá ser eleito como presidente do PMDB de Nova Veneza.

Respeitando o percentual de votação na convecção, a Chapa 1 deverá indicar 14 membros para o Diretório, e a Chapa 2 apenas 8.

“Sabíamos das dificuldades, e esse resultado era esperado. A convenção foi tranquila, com clima amistoso. Pelas conversas o PMDB vai se preparar para ter candidato a prefeito em 2020. Se for assim estará fortalecido, caso contrário haverá novamente divisão interna”, explica o ex-vereador Lodejane Zanoni, o Geninho, que apoiava a Chapa 2.