Cerveja brusquense ganha mercado no Sul e Sudeste do País

Zehn Bier inicia 2017 comercializando suas cervejas artesanais em São Paulo e no Paraná

O brasileiro é apaixonado por cerveja e considerado um dos maiores consumidores da bebida no mundo. De olho no crescimento do mercado para as cervejas artesanais, a Cervejaria Zehn Bier investiu no ano passado, cerca de R$ 700 mil em marketing, estruturação da área comercial, manutenção e reestruturação de equipamentos na fábrica e adequação à legislação.

A aposta acertada resultou em um crescimento de aproximadamente 40% em 2016, em relação às vendas do ano anterior. Para o novo ano, a cervejaria entrou com o pé direito ganhando o mercado nos Estados do Paraná e São Paulo. “Nossos representantes iniciaram as vendas neste mês de janeiro nas principais cidades do Paraná e em São Paulo nas regiões: Grande SP, Campinas e Ribeirão Preto. Nossa estimativa inicial é de que SP deverá absorver cerca de 10 mil litros e o Paraná aproximadamente 6 mil”, afirma o diretor comercial, Edson Bruning.

Em dezembro de 2016, a empresa marcou presença em todo o litoral catarinense, podendo ser encontrada em garrafas nas grandes redes de supermercados e o chope nos principais bares e restaurantes. O crescimento foi de aproximadamente 40% nos volumes de comercialização na região litorânea. “Nossa próxima aposta é o mercado do Rio Grande do Sul. Ainda estamos estruturando a equipe que vai atuar naquela região, mas nossa expectativa é de alcançar bons resultados”, conta Bruning.

Mercado em expansão

Há quase dois anos os atuais gestores, Edson Bruning e Fernando José de Oliveira, estão à frente da cervejaria Zehn Bier e têm trabalhado com afinco para que a cerveja artesanal de Brusque volte a ser encontrada em todo o País. Já no primeiro ano de atuação a produção tinha pulado de 6 mil para 25 mil litros mensais. “Nossa expectativa inicial era de alcançar 30% de crescimento em 2016 e foi atingido, o que nos deixa muito felizes”, comemoram os administradores.

A fabricação do chope e das cervejas Zehn Bier segue as tradições germânicas, utilizando como matéria-prima quatro ingredientes: o malte, o fermento, o lúpulo e a água, que não são filtrados e não possuem conservantes. Tudo é feito de forma artesanal e cuidadosa por um mestre cervejeiro experiente. Atualmente, a empresa oferece seis rótulos em cervejas e chope, e está se preparando para novos lançamentos em 2017.

Silvia Regina Machado