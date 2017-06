Cerca de 8 mil pessoas passaram pela Festa de São João Batista

A Caep de São Bento Baixo e os voluntários da Festa de São João Batista devem se reunir nesta quinta-feira, 29, para uma avaliação geral do evento deste ano.

No entanto, já é possível adiantar que o sucesso foi absoluto, com a presença de mais de 8 mil pessoas no final de semana passado no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza.

A ganhadora do carro zero quilômetro foi Joana Tomazi Bortolin, com o número 2.039. A tradicional queima da fogueira novamente reuniu muitos turistas. De acordo com o presidente do Caep, Edaltro Bortolotto, o resultado da festa foi muito positivo. “O movimento foi muito bom. Praticamente não sobrou nada. Agradecemos muito os voluntários e todos que trabalharam”, coloca.

Bortolotto adianta que a comunidade já começa a planejar a festa de 2018. “Vamos procurar corrigir os erros e potencializar os acertos. A benção das motocicletas aconteceu pela primeira vez e foi um sucesso. Por outro lado temos que avaliar melhor o preço do estacionamento, já que muitos reclamaram”, finaliza.

João Manoel Neto