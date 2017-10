Cerca de 600 bailarinas e bailarinos vão subir ao palco do Unesc em Dança

Evento ocorre no campus neste sábado na Universidade

O amor pela dança cresceu no coreógrafo Lucas Fernandes ainda na infância. Após cinco anos como bailarino, ele iniciou a carreira como professor. Hoje, com 10 anos de experiência na área, Lucas desperta em crianças e jovens o amor pela arte por meio da CIA Jovem da Fundação, de Içara. Seus bailarinos compõem os 600 artistas que irão subir ao palco do Unesc em Dança neste sábado, 21.

O coreógrafo conta que os bailarinos estão ansiosos. “Eles estão muito animados para competir perto de casa. Na maioria das vezes nós precisamos sair do estado para participar de Festivais de Dança. Nossa região tenha pouco incentivo artístico, mas temos muitos talentos por aqui. Essa é uma grande oportunidade para eles”, comentou o professor.

Lucas ressalta ainda a sensação de ver seus alunos subindo no palco. “Muitos alunos começaram a ter aulas comigo ainda crianças. Ver esse crescimento e perceber o despertar deles pela arte da dança é extremamente gratificante. Quando eles sobem ao palco é uma mistura de emoção e preocupação”, contou o coreografo.

O evento

O Unesc em Dança é um festival não competitivo, que busca o aprimoramento técnico e artístico, garantindo o caráter didático-pedagógico por meio de oficinas, palestras e exibição de filmes. Contribui, assim, para a formação de plateia, o desenvolvimento e a valorização da cultura e da arte.

A 18ª edição do encontro ocorre durante todo o dia de sábado, no Auditório Ruy Hülse, com oficinas pela manhã e apresentações de dança durante a tarde e noite. Foram selecionadas 56 coreografias, sendo 38 para Mostra Infato-juvenil e 18 para a Mostra Sênior, nos gêneros de Danças Urbanas, Ballet Clássico, Dança Moderna e Contemporânea, Ballet Clássico Livre, Jazz e Danças Populares.

Confira a programação

Mayra Lima|Fotos: Arquivo