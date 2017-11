Celesc vai retirar postes no Centro e em Caravaggio para obras em Nova Veneza

O gerente regional das Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc de Criciúma, Enaldo dos Santos e equipe estiveram reunidos com o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo para discutir sobre dois postos que serão removidos para a construção de obras no município.

A primeira melhoria na rede será com a retirada do poste, em frente ao restaurante Divina Armida, localizado no entorno da praça Humberto Bortoluzzi, onde será construída a rua coberta. Já o segundo será no Distrito de Caravaggio para viabilizar a construção do pórtico de entrada da localidade.

De acordo com o prefeito Frigo, a gerência da Celesc entendeu a importância da solicitação do município. “Serão construídas duas importantes obras para Nova Veneza, a rua coberta e o pórtico de Caravaggio. A Celesc tem sido parceira da administração em viabilizar projetos para o desenvolvimento da cidade”, comentou.

Cris Freitas