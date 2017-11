Caty Doces e Variedades é nova opção para compras no Caravaggio

O distrito de Caravaggio, em Nova Veneza, conta há cinco meses com um local diferenciado para quem procura um pouco de tudo.

A Caty Doces e Variedades tem ganhado espaço no mercado pela variedade de produtos que oferece aos clientes. Além dos doces, a loja conta com uma parte especial para quem busca algo para a casa, decoração ou brinquedos.

“A aceitação tem sido muito boa, e estamos com uma expectativa bem positiva para este fim de ano com a chegada do Natal. Sabíamos que o Caravaggio precisava de uma loja assim e decidimos empreender. Neste cinco meses que a loja abriu o movimento tem sido bom”, explica a proprietária Catiane Monteiro Romagna.

Na parte de doces, as principais vendas são de balas, chicletes e pirulitos, mas a Caty Doces e Variedades oferece desde chocolate até sorvete e refrigerante. No setor de variedades, as opções variam das flores até a parte de cozinha, decoração e material escolar. “Esse é o grande diferencial da loja. Oferecer praticamente de tudo. As pessoas chegam para comprar uma coisa, e sempre acabam levando outro item junto”, comemora Catiane.

A Caty Doces e Variedades está situada na rodovia José Spillere, 1026, Sala 02, no distrito de Caravaggio. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 7h às 18h sem fechar ao meio dia, e aos sábados a loja abre das 8h ao meio dia.

João Manoel Neto / Fotos: Willians Biehl