Católicos convidados a acender uma luz pela paz

Como gesto de paz, comunhão e solidariedade, a Cáritas Diocesana de Criciúma e a Diocese de Criciúma abraçam, mais uma vez, a campanha “Uma luz pela paz”, iniciativa do projeto 10 milhões de estrelas, lançado em 2014 pela Cáritas Brasileira, com apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Todos os católicos são convidados a adquirir a vela símbolo da campanha, que vem com uma oração, para ser acesa e rezada, em grupo, comunidade ou família, na noite de Natal. “Certos de que a nossa comunhão no dia de Natal e ao longo de todo o ano dará sabor, sentido e força à cultura da paz, do encontro e levará luminosidade a muitos que vivem a escuridão de uma cultura desumana e excludente, neste ano, buscamos ampliar essa grande constelação solidária, de orações, pensamentos e luzes, por um mundo mais justo e solidário, onde a paz e a justiça prevaleçam”, reforça o presidente da Cáritas, padre Wilson Buss.

No ano passado, a Cáritas de Criciúma recebeu mais de 7 mil pedidos de velas. O valor arrecadado todos os anos é destinado a manutenção das obras sociais promovidas pelo organismo em suas instâncias nacional, regionais e diocesanas.

Neste ano, a campanha tem por iluminação bíblica “Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo!” (Mt 5,13-16). Cada vela, que vem dentro de uma embalagem personalizada e mede cerca de 7 cm, tem um custo unitário de 5 reais. Encomendas ainda podem ser feitas até o dia 03 de agosto (quinta-feira), em contato com a Cáritas, pelo fone (48) 3433.1581 ou e-mail caritas@diocesecriciuma.com.br ou pessoalmente na Livraria Diocesana.

Diocese Criciúma|Fotos: Cáritas Brasileira