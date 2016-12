Casas de Pedra ficam abertas em horário diferenciado

Local receberá turistas das 13 às 17h.

Até a próxima próxima sexta-feira, 30, por conta do aumento no número de turistas visitando Nova Veneza, as Casas de Pedra ficarão abertas das 13h às 17h. Para a visita, cada pessoa precisa pagar uma taxa de R$ 5.

Segundo a presidente da Associação Neoveneziana de Turismo, Larissa Bortolotto, normalmente as Casas de Pedra ficam abertas somente sábados e domingo, mas neste período, sentiu-se a necessidade de ampliar a oferta. “As casas são históricas e abertas para visitação, contando com a presença de um guia turístico que conta a história do local e suas famílias. Vale a pena visitar”, completa.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl