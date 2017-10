Casal é preso por tráfico de drogas no Centro de Nova Veneza

Flagrante aconteceu por volta das 18h dessa terça-feira, 24.

Após denúncias de que em uma residência localizada na rua José Canela no Centro de Nova Veneza, estaria havendo o comércio de entorpecentes, policiais militares de Nova Veneza com o apoio do Canil (K9), de Criciúma, iniciaram uma operação para verificar a informação.

Próximo do local os militares avistaram uma pessoa em atitude suspeita, que foi abordada e acabou confessando que iria até o local investigado para comprar cocaína.

Com a confirmação do crime de tráfico de drogas, os policiais entraram na casa. Já dentro da residência encontraram o homem de 34 anos e a mulher de 27, juntamente com uma das filhas do casal de 7 anos de idade.

Com a ajuda da cachorra Flecha, os policiais encontraram escondidos dentro da residência: R$ 1.125, uma balança de precisão, 277.5g de maconha, 19.1g de cocaína e um notebook de origem duvidosa. Também foi apreendida uma agenda com a contabilidade do tráfico, contendo os nomes de dezenas de clientes que estariam em débito.

Durante a operação um outro usuário chegou para comprar R$ 50 de cocaína, sendo este conduzido na qualidade de testemunha. Ainda durante os procedimentos, o celular do traficante recebeu diversas mensagens de clientes querendo comprar entorpecentes.

A criança filha do casal, foi entregue aos cuidados de parentes. Em seguida, eles foram conduzidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma.

Willians Biehl