Casal de Nova Veneza completa 71 anos de casados

A história de amor do casal Vergílio e Santina Savio completa 71 anos. O casal comemorou as bodas no último sábado, 29 de agosto. Os dois se conheceram em 1944 durante uma festa no distrito de Caravaggio e desde então estão juntos.

“Em 1944 eu trabalhei em Caravaggio, teve uma festa e ela estava lá e quando a vi comentei com um amigo meu como era bonita, foi assim que começou. Me apresentei para ela e ela aceitou conversar. Naquele tempo tinha que pedir a permissão do pai, eles aceitaram e depois pedi ela em casamento e nos casamos”, conta seu Vergílio, de 93 anos.

Foram seis meses de namoro até o casamento. “Gostei dele assim que se apresentou. Naquela época havia um respeito muito grande. Fomos pegar as mãos um do outro só no dia que fomos dar os nomes na igreja para casar”, lembra dona Santina, de 88 anos.

O casal formou uma família de 11 filhos, oito homens e três mulheres, 36 netos e cinco bisnetos. “São 71 anos de casamento, passamos trabalho, criamos nossa família grande e graças a Deus estamos juntos. O momento mais feliz é reunir a família. O começo de um casal se conhece só no olhar, quando é para dar certo, o olhar já diz tudo”, comenta seu Vergílio.

O segredo, segundo dona Santina, é a cumplicidade. “Tem que ter paciência, quando um fica nervoso o outro tem que acalmar, tem que saber repartir”, destacou.

