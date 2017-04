Casal de idosos é assaltado dentro da própria residência no Caravaggio

Ação aconteceu nessa terça-feira, 4, por volta das 20h40min.

Um casal de idosos foi rendido por quatro homens armados, nessa terça-feira, 4, por volta das 20h40min. Os dois aposentados, o homem com 86 anos e a esposa de 76 anos, estavam no interior da residência localizada no Centro do distrito de Caravaggio em Nova Veneza, quando foram surpreendidos por quatro homens armados com duas pistolas.

Os marginais vasculharam a casa em busca de dinheiro, levando do casal a quantia de R$ 2 mil, em seguida, os bandidos fugiram em um veículo de cor branca.

Willians Biehl