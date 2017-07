Casa Savoia realiza curso sobre degustação de vinhos

Capacitação acontecerá no dia 8 de agosto, com investimento individual de R$80.

Quem quer conhecer todos os passos para entender e apreciar as características de vários vinhos tem nova oportunidade no início do próximo mês. Com custo individual de R$ 80, a Casa Savoia realizará um curso sobre degustação de vinhos no dia 8 de agosto, a partir das 19h30min nas dependências do estabelecimento.

Segundo o proprietário da Casa Savoia, Altanir Jaime Gava, degustar um vinho, que é sempre uma atividade prazerosa, nada mais é do que beber com atenção. “No transcorrer de duas a três horas de interações, serão discutidas as várias maneiras de se avaliar os vinhos, usando os sentidos da visão, olfação, gustação e até o tato. As pessoas tem diferentes níveis de sensibilidade, no entanto o aprendizado praticando sempre e o conhecimento técnico permitem que todos possam ser capazes de compreender e avaliar a bebida”, argumenta.

Ele ainda ressalta que, durante a capacitação, a ênfase será dada na identificação dos vários descritores aromáticos classificados em frutados, florais, vegetais, animais, minerais, especiarias, torrefação e alimentares. “E serão abordados os kits de aromas, uma ferramenta de conhecimento e aperfeiçoamento”, completa Gava.

Durante o evento serão degustados cinco vinhos:

Espumante Don Gava NS como vinho de boca;

Branco Sauvignon blanc da Nova Zelândia 2014 conhecida pela qualidade dos seus brancos;

Tinto de corpo leve Bardolino Clássico do Veneto, Itália;

Tinto de corpo médio Vino Nobile de Montepulciano 2010 da Toscana, Itália;

Tinto encorpado Malbec Terroir Los Miradores 2012 de Mendoza, Argentina.

A Casa Savoia está localizada na rua Alfredo Pessi, nº 449, Centro de Nova Veneza. Inscrições antecipadas para o curso podem ser feitas pelo e-mail vinicolacasasavoia@gmail.com ou pelo contato (48) 3436-5571. Mais informações no site www.casasavoia.com.br.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl