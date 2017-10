Casa Legislativa recebe sessão solene nesta sexta-feira

Além da reunião desta terça-feira, 17, nesta semana a Câmara de Vereadores de Nova Veneza também contará com sessão solene na sexta-feira, 20. A proposição do vereador Aroldo Frigo Junior tem como objetivo homenagear a Semana da República Italiana, além do desenvolvimento das famílias ítalo-neovenezianas.

A sessão será sexta-feira, na Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas. Estarão presentes autoridades locais e regionais. Além disso, os legisladores contam com a presença da comunidade de Nova Veneza, tendo em vista a importância do evento.

Tadeu Spilere