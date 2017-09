Casa Guido comemora resultado de 1ª Feijoada

A manhã de clima ameno foi um convite e tanto para quem participou da 1ª Feijoada da Casa Guido, no salão paroquial do Santuário de Caravaggio neste sábado, 16. A meta de ingressos vendidos foi alcançada e mais de 600 pessoas passaram pelo local e se deliciaram com a feijoada do Chef Darela.

Além da refeição agradável, os visitantes acompanharam a apresentação dos cantores Cibele Mdaui, Davi Castelan e Maurício Ghedin. O evento contou ainda com o leilão de duas camisetas do Criciúma Esporte Clube autografadas, oriundas de doação do jogador Alex Maranhão, presente no evento, e Luiz Silva e ainda da camiseta doada pelo jogador Éder.

Para o presidente da instituição, mais uma vez um evento da casa recebeu uma “forcinha especial” para ser sucesso. “Creio que essa tenha sido a primeira de muitas feijoadas, pois tivemos um feedback muito positivo da comida e do evento em geral. Mais um gol que fizemos. Todo o evento do Guido, como diz nossa amiga Rosane, é abençoado pelos nossos anjos que já estão lá no céu e nos mostram o caminho. Dessa vez não foi diferente. Só temos a agradecer”, afirma.

CONTATO AINDA MAIOR

Rodrigo Rosso Fabris, que já havia participado de outros eventos da Casa Guido, levou a família para o almoço de sábado e fez questão de preencher o formulário para ter seu próprio carnê de colaboração mensal por um ano. “Mais uma vez pude participar de um belo evento da Casa e quero ajudar ainda mais. Por isso fiz meu carnê e ficarei feliz em fazer essa doação mês a mês”, declarou.

O valor arrecadado no evento integrará o montante para a compra da sede da instituição.

MOBILIZAÇÃO EM PROL DA CASA

Durante o evento, o presidente da instituição teve o prazer de receber das mãos de um grupo de apoiadores a chave e os documentos de um carro doado para melhorar ainda mais os serviços oferecidos às famílias.

“Recebemos com imensa alegria esse presente. Esse veículo nos ajudará muito nos trabalhos do dia a dia e certamente fará a diferença na vida dessas famílias atendidas. Somos muito gratos”, destacou a responsável pelo setor de marketing da instituição, Maíra Sartor.

Os responsáveis pela doação foram Anderson Richard Nuerberg, Fabio Fernandes, Ricardo Bendet, Aline Castelan, Bartira de Pelegrin, Cinara Fernandes, Evandro Spillere, Marcelo Vieira da Silva, Vera Tasca, Walter Tiscoski, Giovani Duarte, Rafael Ramires, ERBS Baterias, Despachante Adair Tasca, Oficina Gênova e Empresas Salvaro.

FRANCINE FERREIRA – MAYARA CARDOSO