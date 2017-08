Cartório de Nova Veneza começa a atender em novo endereço

Com o objetivo de centralizar os serviços com os demais órgãos, o Cartório de Nova Veneza está funcionando em novo endereço, na rua Cônego Miguel Giacca, no centro da cidade. De acordo com o proprietário, Bruno Daniel Andrade, essa era uma reivindicação da comunidade.

“Buscamos essa proximidade, e ao mesmo tempo conseguimos trazer acessibilidade as salas para melhor atender a população. Também utilizamos fotos e painéis da cidade para estimular a valorização cultural”, explica Andrade.

A nova sede está localizada entre a Padaria São Marcos e a Gheppo Gelatto e Caffé.

João Manoel Neto / Fotos: Willians Biehl