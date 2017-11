Carros colidem em trevo modificado no Centro de Nova Veneza

Acidente aconteceu por volta das 17h40min desta quinta-feira.

Dois veículos acabaram se envolvendo em um acidente no final da tarde desta quinta-feira, 30, no trevo da rua Nicolau Pederneiras com a Antônio Remor.

O condutor de 23 anos de um VW Gol de Nova Veneza que seguia pela Nicolau Pederneiras, acabou não fazendo a parada obrigatória no cruzamento, colidindo em um VW Golf placas de Forquilhinha, conduzido por outro jovem de 23 anos.

O motorista do Gol acabou sendo atendido por socorristas do Samu, sendo levado até o pronto atendimento do hospital São José em Criciúma. Ele reclamava de dores no pescoço e tórax.

Mudança no trânsito

O cruzamento onde ocorreu o acidente, sofreu modificação há algumas semanas. Conforme o secretário de planejamento do município, Renato Pieri, a alteração foi necessária por conta da legislação de trânsito. “A lei determina que quem está na rótula tem à preferência, por isso, que quem segue do centro, tem que esperar e aguardar”, pontuou.

Willians Biehl