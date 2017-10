Carro sai da pista na NVA-150

Acidente aconteceu por volta das 19h45min, deste domingo, 1.

A Polícia Militar foi acionada no início da noite deste domingo, para verificar um acidente na rodovia NVA-150, próximo ao trevo do bairro Picadão com o bairro Bortolotto em Nova Veneza.

Ao chegar no local foi verificado que caído em uma vala, estava um VW Gol placas de Criciúma. A suspeita é que o motorista, que não estava do local, seguia na direção do bairro Bortolotto, quando perdeu o controle da direção do veículo e saiu da pista.

Por estar com a documentação atrasada, o carro foi recolhido ao depósito do Detran em Criciúma.

Willians Biehl