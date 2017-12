Carro sai da pista e cai em barranco na José Spilere

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 10, por volta das 4h05min.

O condutor de um Ford Ecosport placas de Criciúma, que seguia pela rodovia José Spilere (SC-446), no bairro Picadão em Nova Veneza, acabou perdendo o controle da direção do veículo logo após uma curva que antecede o trevo de acesso à ponte Antônio Destro. O carro seguida do Centro em direção ao distrito de Caravaggio.

Apesar do veículo ter caído em um barrando de aproximadamente 4m, o condutor de 19 anos e o caroneiro de 18 anos, não tiveram ferimentos graves.

Eles foram atendidos por socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha e encaminhados ao hospital São José em Criciúma. Policiais Militares de Nova Veneza prestaram apoio na ocorrência, que foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual.

Willians Biehl