Carro e moto colidem na Alfredo Pessi

Acidente aconteceu por volta das 6h50min desta terça-feira, 18.

O condutor de 70 anos de um GM Corsa Classic de Nova Veneza, ao entrar na rua Irio Ghislandi (antigo laticínio) no bairro Bortolotto em Nova Veneza, acabou colidindo frontalmente com uma Honda XRE 300 também de Nova Veneza, conduzida por um jovem de 25 anos.

O motociclista sofreu lesões leves, sendo encaminhado por socorristas do Samu de Forquilhinha, para o pronto atendimento do hospital São Marcos em Nova Veneza. O condutor do carro não se feriu.

A Polícia Militar do município foi acionada para fazer o registro da ocorrência.

Willians Biehl