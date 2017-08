Veículo furtado em Criciúma é recuperado pela PM em Nova Veneza

Carro foi abandonado na rua Albino Mondardo, no distrito de São Bento Baixo.

Após denúncia via Central de Emergências (190), policiais militares de Nova Veneza recuperaram por volta das 19h50min, deste sábado, 19, um VW Parati furtado na tarde do mesmo dia no bairro Santa Bárbara em Criciúma.

Após a retirada de várias peças, o carro foi jogado em uma vala na margem da rua Albino Mondardo (próximo à rua 14 de Julho), no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza.

O veículo foi recolhido e levado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma.

Willians Biehl