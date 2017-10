Carro furtado em Criciúma é encontrado no Morro do Caravaggio

Veículo foi recolhido pela Polícia Militar.

A Central Regional de Emergências (190), recebeu no início da tarde deste sábado, 7, a informação de um veículo abandonado em uma estrada de chão, localizada no Morro do Caravaggio.

Policias Militares de Nova Veneza se dirigiram para o local e encontram o veículo, ou pelo menos o que sobrou de um Fiat Uno placas de Içara. O carro havia sido furtado do pátio de um supermercado no bairro Pinheirinho em Criciúma, durante à tarde da última sexta-feira, 6.

Foram levadas as rodas, bateria, carburador e estepe. Após os procedimentos, o veículo foi encaminhado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma.

Willians Biehl