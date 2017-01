Carreira: Unesc oferece pós em Psicanálise 

Aulas iniciam no primeiro semestre de 2017

Psicólogos, médicos e profissionais de áreas afins podem aumentar o seu conhecimento com os cursos de pós-graduação que a Unesc oferece. Os interessados em ampliar os estudos em Psicanálise e suas Intervenções nas Psicopatologias Atuais para atuar em clínicas, escolas e instituições já podem se inscrever para a especialização na área, cujas aulas iniciam no primeiro semestre de 2017.

​O curso tem duração de aproximadamente 20 meses, com aulas quinzenais as sextas-feiras das 19 às 22 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Os alunos aprenderão sobre a História do Movimento Psicanalítico; Inconsciente; Constituição Subjetiva; Narcisismo; Angústia, Estruturas Clínicas – Neurose, Psicose e Perversão; Intervenção Precoce: Psicanálise de Bebês; Psicanálise da Criança; Psicanálise do Adolescente; As Novas Apresentações dos Sintomas e Psicanálise Além do Divã – Saúde Coletiva, Família, Casais, Arte, Religião e Cultura.

Os interessados em participar da turma da especialização em Psicanálise e suas Intervenções nas Psicopatologias Atuais podem se inscrever no Setor de Pós-Graduação da Unesc, localizado no térreo do Bloco P – em janeiro, das 13h30 às 19h30 – pelo e-mail pos@unesc.net ou pelo telefone (48) 3431-2626.

IMPRENSA UNESC