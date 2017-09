Caravaggio joga mal, e Metropolitano vence os atuais campeões

O jogo desse domingo no estádio Mario Balsini foi digno de clássico da polenta, e como todo clássico, não faltou emoção. Nas arquibancadas, apesar do mando do campo ser dos vermelhos, um mar azul tomou conta, com uma torcida espetacular, o Caravaggio só ganhou ali mesmo, porque no campo, faltou muito para os atuais campeões.

O time do centro promoveu a estreia do atacante Crispim, e o mesmo foi um dos melhores da partida, com uma assistência para gol. Já o Caravaggio também trouxe uma novidade, o atacante Jean Moser, que não viu a cor da bola durante a partida.

O Metropolitano começou com tudo, ligado na partida aproveitou o bom ritmo e foi para cima do Carava, o matador Beto Cachoeira, em uma jogada individual pela esquerda, tocou na saída de Pedro Paulo para abrir o placar, isso aos 15 minutos da primeira etapa. O gol visivelmente atingiu o time azul, que se mostrou perdido e sem criação no decorrer da partida.

Aos 27 ainda da primeira etapa, Crispim driblou dois marcadores pela direita, e serviu o meia Andrei que só teve o trabalho de empurrar para as redes, 2 a 0 para o Metro, isso tudo ainda na primeira etapa.

Em uma busca desesperada por uma melhora, o técnico Gralha sacou o volante Ramon Fraga, e colocou o bom atacante Juninho, ainda na primeira etapa, o camisa 19 do Caravaggio se movimentou muito durante a partida, porém não conseguiu reverter a situação.

Na segunda etapa o Caravaggio tentou ir para cima do Metropolitano, porém com muita desorganização, e com muitas bolas alçadas na área, não obteve êxito.

O Caravaggio ainda colocou em campo, Bruno Frigo, Eric e Ivan Campos, na tentativa de encostar no placar, mas, com um jogo impecável, o Metro não deu chances, e conseguiu importante vitória.

Vale frisar a entrega do Metropolitano, o time do técnico Jean Reis jogou como final de campeonato, e se mostrou preparado para mais uma vez lutar pelo título.

Agora na próxima rodada, o Caravaggio recebe a boa equipe do Mãe Luzia, e o Metropolitano vai até Meleiro em busca de mais uma vitória.