Caravaggio joga bem, e vence a forte equipe do Mãe Luzia pelas quartas de final do Regional da LARM

O Caravaggio recebeu a boa equipe do Mãe Luzia pelas quartas de final do regional da LARM neste domingo. Jogando no estádio Mario Balsini, os azuis da montanha atropelaram a equipe do técnico Edmilson Rabelo, e venceram por 3 a 0, todos os gols marcados ainda na primeira etapa.

O Mãe Luzia que jogou um futebol vistoso na primeira fase, não se encontrou em campo, errou muito e ficou “assustado” com o ritmo imposto pelo adversário. O Caravaggio por sua vez, fez valer a força do ótimo elenco, e jogou muito bem, méritos para uma ótima partida do sistema ofensivo do time, que funcionou perfeitamente nessa partida. Os gols da partida foram anotados por Soares aos 4, Chumbo aos 18 e Alan Miguel aos 42 minutos.

Agora na partida de volta, o Mãe Luzia precisa de uma simples vitória para levar a partida para a prorrogação. O campeonato terá uma pausa no próximo final de semana, pois acontecerá o estadual de amadores em Joinville.











Pequena…mas importante observação!

Acompanhei todas as rodadas do regional nesse ano, e em apenas uma partida, Meleiro x Metropolitano eu vi a presença de uma ambulância no jogo. Tenho certeza que a presença de uma ambulância em uma partida de futebol pode passar despercebido no primeiro momento, porém se infelizmente acontecer alguma situação de maior gravidade, esse equipamento fará muita falta. Exemplo disso, foi a infeliz lesão, de muita de gravidade do meia Gutierrez do Araranguá, que esperou por mais de 30 minutos o atendimento de uma ambulância. Acredito que os clubes e a entidade organizadora deverão dar uma atenção especial a esse detalhe importante.

CURTAS…

· Estou muito feliz com a repercussão do meu humilde trabalho à frente desse espaço, onde passo recebo mensagens de apoio e elogios. Faço porque amo o esporte, e me sinto na obrigação de divulgar as coisas boas que acontecem na nossa região.

· O Metropolitano levará para o Estadual de amadores o meia Dudu do Mesquita, o Goleiro Fabiano do Araranguá e há especulações da ida do volante Leandro Melo.

· Obrigado a todos meus patrocinadores que me ajudam a divulgar o esporte amador do nosso Município e região. Obrigado de coração a todos!