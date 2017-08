Caravaggio empata com o sub-20 do Criciúma em amistoso      

O Caravaggio busca a melhor condição física e técnica para o início do regional da LARM mês que vem. E nesse último sábado aconteceu uma etapa dessa preparação, um amistoso contra a categoria sub-20 do Criciúma E.C.

Em um jogo muito disputado, as duas equipes não saíram do 0 a 0, porem deu para observar que o Caravaggio mais uma vez vem com tudo para o regional. Dominou a partida durante o maior tempo, conseguiu imprimir um ritmo forte e de muita marcação, não dando nenhuma chance ao adversário.

Destaque para o meia Leomir, o camisa 10 do time azul dominou o meio campo durante a primeira etapa, e com ótimos passes, deixou seus companheiros em boas condições para abrir o placar, porém o goleiro do tigre estava em uma tarde inspirada, e conseguiu segurar o ímpeto do adversário.

Destaque também para o atacante Juninho, do Caravaggio, o jovem camisa 9 deu trabalho para a zaga do tigre, com muita agilidade e ótimo posicionamento, o atacante teve boas chances, todas defendidas pelo bom goleiro do tigre.

A torcida também pode observar uma ótima partida dos meias Ramon Fraga e Marquinhos, que com muita garra e técnica neutralizaram os meninos do tigre, mostrando que estão em plena forma física.

O Caravaggio ainda estava desfalcado de ótimos nomes como o atacante Vanderlei e o “xodó” da torcida Matheus Fernandes. Vale o registro da estreia do meia David, o camisa 7 do Caravaggio foi um dos melhores da partida, com um bom passe e ótima marcação, com certeza será um dos destaques do time no regional. Seguro como sempre, o capitão Tijolo jogou bem, e seu parceiro de zaga e estreante Salvan também foi bem.

O goleiro do Caravaggio Pedro Paulo foi pouco acionado na partida, e nas vezes que o time precisou, fez seu trabalho com maestria. Os laterais do azul da montanha também realizam uma partida regular. Valeu o registro que o técnico Gralha só realizou a troca de 4 atletas durante o decorrer da partida, e por ser um amistoso, acho que ele poderia ter testado mais alguns nomes, entraram no jogo os meias Bruno Frigo e Ivan Campos, e o atacante Maurício Ghislandi. Gostaria ainda de parabenizar a diretoria do Caravaggio, em nome do presidente Moa Dagostim, que reverteu a bilheteria em prol da APAE de Nova Veneza, belo gesto. Depois dessa partida, o Carvaggio segue na preparação para a estreia, contra seu maior adversário, o Metropolitano, time tambem de Nova Veneza.

Curtas…

· Na última quinta-feira foi inaugurada da arena “Crapon” no complexo esportivo Antonio Amboni em Nova Veneza, bela e justa homenagem ao Cládio Mário Crippa, um apaixonado por esporte amador que muito fez pela nossa região, um abraço ao seu filho e meu amigo, Emerson Crippa.

· O Metropolitano fará amistoso preparatório para o regional da LARM na próxima quinta-feira, em Braço do Norte. Uma ótima oportunidade para o técnico Jean Reis avaliar os atletas.