Caravaggio F.C dando exemplo de como se faz futebol de verdade

O campeão de tudo, Caravaggio Futebol Clube está dando exemplo de como realmente se faz futebol, investindo e gerando oportunidade na sua essência, as categorias de base. O azul da montanha está com as categorias sub-15 e sub-18 participando da 1ª Copa Sulamericana de Futebol, torneio de futebol de campo que acontece entre os dias 08 à 14 de julho. Mais de 30 equipes participam do torneio, times como Cerro Porteño, Guarani – Paraguay, Grêmio, Corinthians e academia R9 de futebol estão em busca do título.

E se engana quem acha que o Caravaggio foi apenas a passeio, as categorias de base, comandadas pelo ótimo profissional Evandro Martins, o Serraninho, estão em busca de títulos, até o fechamento dessa coluna, o sub-18 já havia vencido seu jogo de estreia, e o sub-15 venceu as duas primeiras partidas, sendo que na segunda, venceu a escolinha do Corinthians.

Para o Presidente do clube, Moacir Dagostim, o investimento vale cada centavo, o mesmo ainda frisou que houve muito empenho de toda a diretoria e comunidade para que esse projeto fosse concretizado.

Não é de hoje que a gestão do Caravaggio é exemplo para os times amadores de Santa Catarina, com o forte apoio da comunidade, torcedores e diretoria, o Caravaggio cria um elo entre esses componentes, alcançando o sucesso em praticamente todas as competições que participa. Não há como negar que o Carava é diferente, e o exemplo disso é real e está em São Paulo, representado por 36 atletas que buscam o sonho de um futuro melhor através do esporte.

Para mim o Caravaggio já é campeão desse torneio, mesmo não trazendo a taça, o clube mostra sua grandeza e principalmente sua preocupação com o social da região, e isso é maior que qualquer troféu.

Espero ainda que isso sirva de exemplo para todos os clubes da região, pois os mesmos gastam valores irreais em equipes de futebol adulto, deixando de lado muitas vezes o investimento na base, onde o resultado para a comunidade sempre será muito maior.

Boa sorte aos meninos em São Paulo, e obrigado ao Caravaggio por abraçar esse projeto, a comunidade agradece!!













MUNICIPAL DE CAMPO

E nesse final de semana teve rodada do municipal de campo em Nova Veneza, no sábado o São Bento Alto recebeu o Bairro Bortolotto, e os visitantes levaram a melhor e venceram por 2 a 0, gols de Tiago e Lucas. Já no domingo, o Unidos Caravaggio recebeu o Rio Cedro Médio, e venceu também por 2 a 0, Júlio e Samuel marcaram para o time da casa. O líder e atual campeão Jardim Florença enfrentou em seus domínios o lanterna São Bento Baixo, e goleou pelo placar de 4 a 0, Heitor, Bruno Frigo, Jean e Jeferson anotaram para os donos da casa.

Após o término da penúltima rodada da fase inicial, a classificação ficou a seguinte, o Jardim Florença segue na liderança com 8 pontos, em segundo e também com 8 pontos está o Unidos Caravaggio, Bairro Bortolotto com 7 pontos está na terceira colocação, São Bento Alto com 5 pontos é o quarto colocado, Rio Cedro Médio com 3 pontos o penúltimo, e o lanterna São Bento Baixo segue apenas com 1 ponto. A última rodada será no próximo final de semana.

A GARRA FEMININA

Não é de hoje que as arquibancadas dos regionais estão sempre lotadas de torcedores, e não é novidade nenhuma que grande parte do público que gosta e torce pelo futebol amador é feminino. As mulheres já dominam o mundo e porque não dizer que dominam também o nosso futebol amador regional.

A atual Presidente do Metropolitano é um exemplo a ser comentado, a Jade é apaixonada por futebol, e com trabalho e competência faz acontecer. A ex-presidente Ângela Ghislandi também fez um trabalho impecável na frente do clube. Mas gostaria de registrar hoje duas torcedoras em especial, uma do Caravaggio e outra do Metropolitano.

A Thaís Spilere sempre acompanha seu time de coração e faz questão de deixar claro sua paixão pelo Caravaggio, já Léia Begnini além de torcedora, exerce com muita dedicação e eficiência sua função na diretoria do Metropolitano. Por isso meu abraço mais que especial a essas duas torcedoras, e que cada vez mais possamos presenciar um futebol sem preconceitos e cheio de diversidade.

CURTAS…

· A comissão organizadora do “baita” evento Moto Veneza já está trabalhando em busca de colaboradores e patrocinadores, importante contribuímos, pois trata-se de um evento consolidado e que cada vez mais torna-se um atrativo turístico para o Município.

· Notícia muito triste nesse último final de semana, o vice-presidente da LARM, o Sr. Gilberto Oenning perdeu a vida em um acidente automobilístico, o futebol amador regional perde um grande colaborador. Meus sinceros sentimentos a família.

· E o nosso futebol Brasileiro hem….não consegue fazer gestão mesmo, o Atlético Paranaense que é exemplo em gestão, demitiu o técnico Eduardo Baptista depois de alguns meses de trabalho.