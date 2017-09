Caravaggio celebra a festa de Nossa Senhora Bambina

Depois de celebrar a abertura da Pré-Missão que antecede os festejos do Jubileu de 50 anos de inauguração do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, no último sábado, a comunidade católica do distrito de Caravaggio celebra amanhã, 09, a festa em honra a Nossa Senhora “Bambina” (Menina). A data litúrgica da Natividade de Nossa Senhora é comemorada no dia 08 de setembro pela Igreja.

No Santuário de Caravaggio, conforme relata o Reitor, padre Valdemar Carminati, a antiga festa que era celebrada pelos neovenezianos foi resgatada em 2012, à época do padre Aguinaldo Zucchinali. “É uma festa pequena, que acontece no sábado, com missa e jantar. Padre Aguinaldo mandou restaurar a imagem, que ficou muito bonita. Ela estava guardada na casa paroquial e quando cheguei a Caravaggio, a colocamos no Santuário. No ano passado, a imagem foi levada na casa do Senhor Valmor Milanez. Neste ano, será levada até a casa da senhora Catarina Milanez Scotti, às 14 horas, vindo em procissão para a missa às 19 horas. Há muitos devotos”, afirma padre Valdemar.

Origem da festa

A imagem que será carregada em procissão luminosa até o Santuário é fruto de uma promessa e de um milagre. Em 08 de setembro de 1944, a senhora Ida Fenali Milanez, esposa de Andrea Milanez, sob um parto de risco, pediu socorro ao céu. Era o dia reconhecido pela Igreja como do nascimento da Virgem Maria. No silêncio de seu coração, fez a promessa de comprar uma imagem de Nossa Senhora Menina. Ida, que já tinha sete filhos, havia perdido dois em trabalho de parto. Após quatro dias, no dia 12 de setembro, a criança nasceu. Trata-se do Frei Nereu Mário Milanez, da Ordem dos Servos de Maria.

Dezoito anos depois, em 1962, com mais recursos financeiros, Ida revelou a promessa e adquiriu a imagem, que veio de Porto Alegre (RS), encomendada pelo Monsenhor Gregório Locks. Depois de permanecer algum tempo na casa da família, foi doada ao Santuário de Caravaggio. A festa em sua homenagem era comemorada todos os anos, junto à romaria do milagre da chuva, que aconteceu em 08 de setembro de 1951, depois de meses de uma grande seca que assolava toda a região.

Bibiana Pignatel| Fotos: Giani Zanardo / José Luiz Ronconi