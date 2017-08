Caravaggio apresenta elenco para o regional da LARM

O Caravaggio Futebol Clube, apresentou na última semana o elenco que irá disputar o regional da Larm este ano.

Com a presença da comunidade, o clube realizou uma deliciosa paella, e pode apresentar os jogadores que irão representar o multicampeão. Destaque para manutenção de peças importantes, como o goleiro Pedro Paulo, o capitão Tijolo, o lateral Andinho e o “xodó” da torcida, Matheus Laguna.

A diretoria muito competente, destaco o trabalho dos diretores Neguinho e Figueroa, fizeram seu papel, e trouxeram jogadores de peso, o meia Leomir, que disputou o campeonato gaúcho desse ano, assume a camisa 10, o centroavante Vanderlei, também do futebol profissional merece destaque. Zagueiros Salvan e Leonardo também reforçam o time.

O técnico Gralha ainda conta com nomes como Juninho Santos, Andrei Massari, Erik, Ramon Zanardi, Ramon Fraga, Marquinhos, Mauricio Ghislandi, Bruno Frigo, Danilo, Ivan Campos, Chumbo, Guilherme, Prado, Carradore, Juci, e o goleiro Marcelo Gonçalves, que também fazem parte desse excelente elenco.

O Caravaggio realizou quatro amistosos nesse pré – regional, e os jogos agradaram a comissão técnica, mostrando ser um time bem entrosado e com um elenco muito forte para disputar o título.

O hexacampeão Caravaggio estreia no dia 17 de setembro, ainda sem local definido contra o Metropolitano.

REGIONAL DA LARM 2017 – TAÇA CARVÃO MINERAL

O torneio desse ano conta com 10 equipes na primeira divisão, na primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos de cinco, onde serão realizados confrontos dos times de uma chave contra a outra, em turno único. Ao final desta fase, as duas piores equipes, independente de chave, serão rebaixadas para a segunda divisão de 2018. As demais se classificam para as quartas de final. Desta etapa até a final, os jogos serão eliminatórios, com partidas de ida e volta.

O regulamento e tabela do Sub-18 segue o mesmo formato, porém a final terá jogo único, o que diverge do regulamento da categoria principal.

Repetindo o sucesso no ano anterior, o Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina (Siecesc) irá patrocinar o Campeonato Regional da Larm – Primeira Divisão também deste ano.

A coluna irá fazer a cobertura do regional da LARM, com resultados, fotos, vídeos, entrevistas e o resumo dos jogos.

Confira a tabela do torneio

Primeira fase

1ª RODADA

Metropolitano X Caravaggio

Mãe Luzia X Mesquita

Internacional X Cocal do Sul

Turvo X Araranguá

Lauro Muller X Meleiro

2ª RODADA

Caravaggio X Mãe Luzia

Mesquita X Internacional

Cocal do Sul X Turvo

Araranguá X Lauro Muller

Meleiro X Metropolitano

3ª RODADA

Internacional X Caravaggio

Turvo X Mesquita

Lauro Muller X Cocal do Sul

Metropolitano X Araranguá

Mãe Luzia X Meleiro

4ª RODADA

Caravaggio X Turvo

Mesquita X Lauro Muller

Cocal do Sul X Metropolitano

Araranguá X Mãe Luzia

Meleiro X Internacional

5ª RODADA

Lauro Muller X Caravaggio

Metropolitano X Mesquita

Mãe Luzia X Cocal do Sul

Internacional X Araranguá

Turvo X Meleiro