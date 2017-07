No Caravaggio adolescente é apreendido por suspeita de tráfico de drogas

Apreensão aconteceu por volta das 11h deste domingo, 23, no bairro São José.

Uma guarnição da Polícia Militar em rondas pelo bairro São José no distrito de Caravaggio em Nova Veneza, avistou próximo ao local onde já havia à informação sobre o comércio de entorpecentes, onde vários homens estavam reunidos.

Os policiais iniciaram a abordagem e ao se aproximarem, um adolescente de 17 anos tentou dispensar três porções de substância semelhante à maconha. Em revista pessoal os PM’s encontraram no bolso do jovem, a quantia de R$ 217 em dinheiro fracionado, o que conforme os PM’s, além do entorpecente, é um forte indício da venda de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem que é morador de Criciúma e possui uma vasta ficha criminal, principalmente por tráfico de entorpecentes, resistiu a apreensão, sendo necessário o uso da força e algemas para contê-lo.

Durante os procedimentos, os PM’s relataram que várias pessoas já conhecidas pelo consumo de drogas, passaram pelo local, mas vendo a abordagem, ou davam meia volta ou passavam direto pela via.

O local se tornou prioridade na investigação por ficar próximo a escola Terezinha Paseto Spillere. Após um usuário de drogas relatar aos policiais, que duas pessoas que vinham de Criciúma, estavam fazendo o comércio de entorpecentes no local.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) de Criciúma.

Willians Biehl