Caratecas do Caravaggio ganham medalhas no Campeonato Estadual Interstilos

O Campeonato Estadual de Caratê disputado no último dia 10 de junho em São Ludgero, mostrou novamente a força do esporte praticado no distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. Os Alunos do professor Paulo César Vicente voltaram com várias medalhas conquistadas nas categorias Kata e Kumite.

Maria Eduarda Vitali ficou em 1º lugar no Kata e 3º lugar em luta. Hérica Spillere ficou em 2º no Kata e 3º em luta. Marianne Guidoli ficou em 2º no Kata e 2º em luta. Pedro Henrique Rocha ficou em 2º no Kata e 3º em luta. Zeonei Gaspar Machado Júnior conquistou o 3º lugar em Kata e o 3º em luta. Kauan Pancieira Alves levou o 2º lugar em Kata e 3º lugar em luta. Gabriel Venturini ficou com o 3º lugar em Kata e 3º em luta. Gabriel Pereira Padilha ficou em 3º lugar em Kata e 1º em luta e Luís Felipe Colombo conquistou o 2º lugar em Kata e 1º em luta.

O professor treina na academia montada na Avenida José Ronchi, e atende cerca de 15 crianças, jovens e adolescentes. “Estamos muito felizes com as conquistas dos nossos alunos. Gostaríamos de agradecer o Secretário de Educação, Elzio Milanez, que tem nos ajudado com o transporte das crianças para eventos deste tipo”, coloca Vicente.

João Manoel Neto