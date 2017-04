Um cano de esgoto ao lado da ponte dei morosi constrange quem passa no local

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

SERGINHO EM “BOMJA” – O Serginho Ghislandi que não perde a piada curtiu a vitória do seu xará serrano nas eleições domingo em Bom Jardim da Serra. Foi o Edevar “Martelo” Frigo que colocou este adesivo no carro de Serginho “original”, o de Bomja é o genérico.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Contagem regressiva para o revivere da Sarabanda, no Petrus, dia 15. Imperdível.

_No dia 26 de abril o Restaurante e Hotel Veneza vai ser homenageado na Assembléia Legislativa de Santa Catarina pelos 140 anos da colonização italiana. A Família Ângelo Bortolotto é uma das pioneiras do setor gastronômico na cidade. Seu filho Tito Bortolotto e família estão dando sequência ao legado dos pais, Ângelo e Luiza. Parabéns.

_O cartório voltará para o centro da cidade ao lado no prédio da Padaria São Marcos.

_Encontrei na terça-feira o meu leitor fiel, Dário Gava, que chama a atenção para o setor da agricultura que não vive seu melhor momento. Segundo ele, os custos de produção aumentaram muito e o preço dos produtos estão defasados.

_Mais bairrismo ou valorização da história, impossível. Uma empresa madeireira de Caravaggio tem no seu endereço na internet; “Morro da Miséria, atual Caravaggio”.

_Para quem não sabe. “Morro da Miséria” era como Caravaggio era conhecido por ter um solo inapropriado para a agricultura mas isso depois fez com que outras alternativas econômicas fossem criadas, nascendo as indústrias metalúrgicas, madeireiras entre outras.

_Os contribuintes de Nova Veneza podem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e coleta de lixo, de 2017, em cota única até o dia 15 de abril de 2017 com 10% de desconto.

_As agentes comunitárias de saúde de Nova Veneza receberam capacitação na última semana sobre Febre Amarela e Febre Maculosa. O objetivo do encontro foi realizar o repasse de informações com fins preventivos as profissionais. A palestra foi ministrada pela bióloga Mariana Montovani, do setor de Zoonoses, da 21ª Regional de Saúde de Criciúma.

_Nova Veneza realizou no último sábado, 1, o mutirão de castração no Ginásio de Esportes Alfredo Bortoluzzi através da Fundave e das ONGs SOS Bicho Urbano, de Araranguá, e a MAPA de Nova Veneza. Foram castrados 49 animais entre cães e gatos. Belo trabalho.

_Um amigo da coluna gosta tanto de violão e viola que tem mais de dez instrumentos.

NA POLÍTICA

_O clima pesou entre o vereador Dado Ghislandi e membros do grupo “Revolta da Polenta”antes da sessão da Câmara de Vereadores. Eles travaram discussão bem acalorada. Dado não foge das polêmicas.

_A maioria deste movimento apoiou o vereador Dado Ghislandi e queria contar com seu apoio nesta reivindicação de baixar o subsídio do vereador de R$ 4,6 para um salário mínimo.

_Os “polenteiros-rebelados” protocolaram o projeto de iniciativa popular na semana passada e queriam que o projeto fosse votado nesta sessão mas há um prazo regimental para ser analisado. O abaixo-assinado teve cerca de 1.200 assinaturas.

_O vereador Dalto Bortolotto comemora a verba da Deputada Federal Geovânia de Sá e do Deputado Estadual Dóia Guglielmi que vão viabilizar várias obras, duas delas são: a ponte do Bairro Jardim Florença e a revitalização e reforma da praça de São Bento Baixo que fica ao lado da igreja, reivindicadas por Bortolotto.

_Está prevista uma reunião entre o PDT e o PSDB para tratar de assuntos “pós-eleições”.

_Caravaggio já conta com Intendente Distrital que é conhecido como “Iguaçu”, segundo informações de bastidores, seu nome foi indicado pelo ex-vereador Gélson Gava.

_O vereador Aroldinho Frigo tem aspiração de ser o novo presidente do PSDB. É a nova geração pedindo passagem.

_Os nomes do vereador César Pasetto e do empresário Dudu Kirchner também são lembrados para comandar o PSDB.

_A novidade no processo foi a lembrança do nome de Dudu Kirchner que gosta da política e trabalha nos bastidores.

_O PSDB nesta sexta vai definir a nova executiva num evento que vai reunir lideranças.

_Rogério Frigo ainda é a liderança indiscutível do PSDB e cumpre o terceiro mandato como prefeito mas há outros nomes novos e veteranos que sonham com a majoritária.

_Ainda não está decidido será haverá reeleição ou não nas próximas eleições mas no projeto de reestruturação se fala em acabar com os “vices”.

_ O vereador peemedebista Claiton Zanzi, um dos “novatos” deste mandato está chamando a atenção pela sua postura cautelosa diante dos assuntos e também porque se pronuncia bem.

_ Nova Veneza inicia o Projeto Gestar desenvolvido pela em parceria com a Secretaria de Saúde. O objetivo do projeto é dar assistência as gestantes carentes, oferecendo através da Secretaria de Saúde palestras de cunho informativo e orientações em relação à saúde da gestante e do bebê e dar um kit de enxoval para as mães carentes para suprir as primeiras necessidades.

_O prefeito Rogério Frigo completou mais um ano de vida nesta segunda-feira mas o presente que mais queria era a reabertura do hospital.

_Há quem diga que a reabertura do São Marcos ainda vai demorar apesar do esforço da prefeitura.

_Um cano de esgoto ao lado da ponte dei morosi constrange quem passa no local. Dependendo da hora o cheiro é mais forte.