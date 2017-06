Canastra São Bento Baixo E.C.

Terminou na quarta-feira, 14, na sede do São Bento Baixo E.C., o 4º Campeonato de Canastra em dupla – Taça Contabilidade Speck. A competição iniciou no mês de abril, com a participação de 18 duplas. Na partida final a dupla Wagner/Jovino venceram a dupla Delir/Bernardo conquistando assim a primeira colocação.

Na disputa da terceira colocação Leco/Edinho venceram Eduardo/Tite.

Para o presidente Reginaldo Warmiling esta competição já faz parte do calendário esportivo do distrito do São Bento Baixo “esta é a segunda competição que realizamos este ano, a primeira foi um passeio ciclístico que teve a participação de mais de 100 ciclistas, agora estamos encerrando a canastra”.

Os primeiros colocados receberam premiação em dinheiro e troféu conforme sua colocação, depois da entrega de premiação houve um jantar de confraternização para todos os participantes. “Para o segundo semestre vamos realizar mais dois eventos, o quinto campeonato de canastra e mais um grande evento no ciclismo na qual vamos ter a participação de mais de 250 ciclistas de toda região” finaliza Reginaldo.