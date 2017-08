Campeonato Regional Anjos do Futsal/Unesc movimenta garotos do projeto

Este fim de semana tem equipes de quatro chaves entrando em quadra pela competição.

O Campeonato Regional Anjos do Futsal/Unesc vai movimentar vários núcleos do projeto nesta sexta-feira, 01, e sábado, 02, pela primeira rodada da competição. Ao todo são seis chaves, duas já fizeram sua estreia e quatro irão jogar. O campeonato está dividido em três categorias que são sub-11, sub-13 e sub-14 e cada núcleo na rodada joga nas três categorias.

Nesta sexta-feira ,01, às 17 horas os jogos serão da Chave B em Balneário Gaivota que enfrenta Praia Grande e São João do Sul vai jogar contra Sombrio. No sábado, 02, às 8 horas Içara/Presidente Vargas joga em casa contra Balneário Rincão pela Chave D; e pela Chave C em Balneário Arroio do Silva o núcleo da casa enfrenta Meleiro enquanto que Ermo joga contra Turvo. Ainda no sábado, 02, às 14h, Lauro Müller recebe o adversário Orleans.

Os núcleos que já jogaram foram Nova Veneza contra Treviso na última quinta-feira, 24, no jogo de abertura da competição. Nova Veneza venceu no sub-11 por 4 a 3, perdeu no sub-13 por 8 a 2 e perdeu também no sub-14 por 11 a 2. E na tarde da última quarta-feira (30/08) os jogos foram em Criciúma/Rio Maina que enfrentou Vila Zuleima quando perdeu por 9 a 1 no sub-11, perdeu também no sub-13 por 10 a 5, mas ganhou por 5 a 2 no sub-14.

O Coordenador Técnico do Anjos do Futsal, Jean Reis, conta que o momento que os garotos/atletas do projeto mais esperavam chegou, que é esta competição e iniciou muito bem, com disciplina e educação de todos os meninos. “Nos primeiros jogos prevaleceu o que os professores vem ensinando desde o início do ano, que é o comportamento, além da prática do futsal, e que é um dos objetivos do Anjos do Futsal”, conclui.

Tabela de Jogos e Resultados

Chave A: Resultados dos jogos do dia 30/08 (quarta-feira)

Sub-11: Criciúma/Rio Maina 1 x 9 Criciúma/Vila Zuleima

Sub-13: Criciúma/Rio Maina 5 x 10 Criciúma/Vila Zuleima

Sub-14: Criciúma/Rio Maina 5 x 2 Criciúma/Vila Zuleima

Chave F: Resultados dos jogos do dia 24/08 (quinta-feira)

Sub-11: Nova Veneza 4 x 3 Treviso

Sub-11: Nova Veneza 2 x 8 Treviso

Sub-11: Nova Veneza 2 x 11 Treviso

Chave B: Jogos dia 01/09 (sexta-feira) em Balneário Gaivota às 17h

Sub-11: Balneário Gaivota x Praia Grande

Sub-13: Balneário Gaivota x Praia Grande

Sub-14: Balneário Gaivota x Praia Grande

Sub-11: São João do Sul x Sombrio

Sub-13: São João do Sul x Sombrio

Sub-14: São João do Sul x Sombrio

Chave C: Jogos dia 02/09 (sábado) em Balneário Arroio do Silva às 8h

Sub-11: Balneário Arroio do Silva x Meleiro

Sub-13: Balneário Arroio do Silva x Meleiro

Sub-14: Balneário Arroio do Silva x Meleiro

Sub-11: Ermo x Turvo

Sub-13: Ermo x Turvo

Sub-14: Ermo x Turvo

Chave D: Jogos dia 02/09 (sábado) em Içara às 8h

Sub-11: Içara/Presidente Vargas x Balneário Rincão

Sub-13: Içara/Presidente Vargas x Balneário Rincão

Sub-14: Içara/Presidente Vargas x Balneário Rincão

Chave E: Jogos dia 02/09 (sábado) em Lauro Müller às 14h

Sub-11: Lauro Müller x Orleans

Sub-13: Lauro Müller x Orleans

Sub-14: Lauro Müller x Orleans

Fabrícia de Pelegrini