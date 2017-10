O Departamento Municipal de Esportes inicia mais um campeonato municipal de futebol suíço inicia nesta segunda, 30.

Os jogos que abrem a competição, na categoria livre, serão disputados na Associação de Funcionários da JBS, com início as 19h30 horas entre Organizze e Vitali Lanches E.C e, na sequência, às 20h30min, São Bento Alto B e E.C Rio Cedro Médio.

O campeonato contará com 25 equipes participando, divididas em três categorias: livre, masters e sêniors.

Já na quarta-feira, 1, e sexta-feira, 3, as partidas serão no campo de grama sintética “Arena Crapon”, no módulo esportivo “Antonio Amboni”, em Nova Veneza.

Bocha

O congresso técnico para definir a fórmula de disputa do Campeonato municipal de bocha de piumbo 2017, acontece também nesta segunda, 30, às 19h15min, nas dependências do DME.

Cris Freitas