Campeonato aberto de Deadlift reúne mais de 30 atletas em Siderópolis

Mais de 30 atletas estiveram reunidos neste sábado, 21, no Centro de Treinamento Plena Forma, em Siderópolis, para participar do 1° Campeonato Aberto de Deadlift.

Embora o evento não tenha sido homologado por uma Federação, a competição contou com a presença de homens e mulheres que competiram em diversas categorias de peso e idade.

A academia Plena Forma premiou os atletas com medalhas de 1° ao 3° lugar, kit de suplementos patrocinado pela loja Body Nutri, e tatuagem oferecida pelo Studio Espaço da Arte.

O organizador do evento e atleta de powerlifting, Leonardo Mariani, destaca que apesar de Santa Catarina sediar competições federadas, a região sul ainda é muito carente de eventos como o campeonato de Deadlift.

“intuito da divulgação é captar atletas e desenvolver seus potenciais, a fim de compor equipes para participar de eventos federados estaduais e nacionais, quem sabe até internacionais”, afirma Mariani.

Após o sucesso do evento, a organização já espera um público maior para as próximas edições do campeonato. “Muitos atletas com grande potencial participaram e planejamos realizar um novo evento em fevereiro de 2018. Neste a expectativa é de um público até maior”, comenta Leonardo Mariani.

O organizador explica que o powerlifting é um esporte completo, contemplado por agachamento, supino e levantamento terra (Deadlift). Cada movimento constitui uma modalidade, o que permite a realização de uma competição isolada de cada levantamento.