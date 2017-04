Campanha de vacinação contra gripe em Nova Veneza inicia dia 17 de abril

Com a chegada do outono, a mudança climática, as preocupações com doenças que comprometem o aparelho respiratório aumentam. Para prevenir essas enfermidades como gripe e pneumonia, a Secretaria de Saúde de Nova Veneza irá realizar a Campanha Nacional contra a Influenza que inicia na próxima segunda, dia 17 de abril e se estende até o dia 19 de maio. A meta é imunizar 3,8 mil pessoas pertencentes aos grupos de risco.

Para se proteger da gripe as unidades de saúde vão começar a oferecer vacinas a partir do dia 17, apenas as pessoas com 60 anos ou mais e os portadores de doenças crônicas como diabéticos, doentes renais, hepáticos, cardiopata, respiratório, obesidade e neurológicos. Após o dia 24, todos os grupos (crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e professores).

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Jane Maria Viola da Silva a estimativa é vacinar 90% da meta e esse ano além da influenza receberam vacinas contra o tétano. “O Dia “D” de vacinação está marcado para o dia 13 e as salas de vacina do Centro, Caravaggio, São Bento Baixo, São Francisco e Jardim Florença, estarão funcionando das 8h às 17h”, comentou.

Cris Freitas