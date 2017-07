Campanha do Agasalho da Coopera beneficia famílias da região

Com o objetivo de arrecadar agasalhos, cobertores, e artigos de inverno a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, promoveu junto aos colaboradores a Campanha do Agasalho. Organizada pelas Equipes de Melhorias, a ação iniciou no mês de junho e finalizou este mês. O resultado foi um sucesso, onde foram arrecadadas 2.278 peças de roupas e 12 cobertores.

A entrega das doações às entidades aconteceu esta semana beneficiando a APAE e o CRAS de Forquilhinha e, ainda, a Igreja Resplandecer em Deus. As entidades já estão fazendo a distribuição das peças às famílias cadastradas. A Assistente Social da APAE, Karine Soares disse que ajuda foi muito bem vinda. “Temos vários alunos que, junto as suas famílias, serão beneficiados com as doações”, comentou. De acordo com a psicóloga da Coopera Fernanda Brugnoli, a campanha atingiu o seu objetivo. “Com o empenho dos integrantes das Equipes de Melhorias foi possível arrecadar uma quantidade significativa de roupas que, certamente, irão ajudar a aquecer o inverno de muitas famílias”, avaliou.

Débora Da Silva Cândido