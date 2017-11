Caminhão Lilás chega à Nova Veneza 

Os serviços serão disponibilizados a partir das 9h, desta sexta-feira, dia 3 de novembro.

O Bairro São Jose, em Nova Veneza, irá receber o ônibus lilás do programa Mulher Viver Sem Violência, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação em parceira com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o CREAS a partir das 9h, desta sexta-feira, dia 3 de novembro.

O objetivo é de integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira.

“É uma oportunidade onde iremos ofertar serviços sobre a saúde da mulher, palestras, pastoral da saúde, além de atendimento individual com advogado, assistente social e psicóloga para as participantes. E ainda na programação uma aula de zumba” destacou a psicóloga do CREAS, Marilda Ghellere.

O ônibus lilás faz parte do Pacto Nacional pelo Enfrentamento a Violência contra a Mulher, um programa criado pelo Governo Federal em parceria com o Governo do Estado e está percorrendo todos os municípios de Santa Catarina. As vítimas da violência doméstica podem fazer a denúncia anônima através do contato 180 ou diretamente para a Polícia Militar discando 190.

Cris Freitas