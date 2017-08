Caminhada Vocacional levará fiéis de toda a Diocese a Caravaggio

“Caminhando com Maria” – este é o tema da Caminhada Vocacional Diocesana deste ano, promovida pela Pastoral Vocacional da Diocese de Criciúma e que será realizada na manhã do próximo domingo, 27. O tema, alusivo ao Ano Nacional Mariano, será refletido durante todo o trajeto que será percorrido a partir das 08h30min, da rótula de acesso a Rio Maina, em Criciúma, pela Rodovia José Spillere, até o distrito de Caravaggio, em Nova Veneza.

Cerca de duas mil pessoas são esperadas para a atividade diocesana, que contará com a animação do grupo Mensageiros de Cristo, de Araranguá, e reflexões conduzidas pelo padre Antônio Madeira e por Irmã Tereza, da comunidade Servos Adoradores da Misericórdia. No caminho, os peregrinos farão a reza do terço, invocando, a cada mistério, por uma vocação específica. A caminhada culmina com a santa missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Jacinto Inacio Flach, com a chegada ao Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio. Após a celebração, haverá almoço no Salão Benfeitores, com carreteiro a preço de 12 reais.

Bibiana Pignatel