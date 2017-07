Câmeras de videomonitoramento começam a ser instaladas na próxima terça-feira

São dez equipamentos que passarão a atuar no combate à criminalidade em Nova Veneza.

Próxima terça-feira, dia 25 de julho. Essa é a data em que começarão a ser instaladas as dez novas câmeras de videomonitoramento de Nova Veneza, que servirão para reforçar o combate à criminalidade através da prevenção, bem como fortalecer as investigações policiais no município. Os equipamentos foram adquiridos ainda na gestão de Evandro Gava e estavam guardados há dois anos no depósito do quartel da Polícia Militar, esperando o Estado realizar a licitação da fibra ótica para serem colocados em funcionamento.

Questões burocráticas precisaram ser resolvidas antes do início da instalação. “Tínhamos tudo pra instalar, só faltava a definição da empresa que faria o trabalho, porque a primeira ganhadora da licitação foi contestada por outra concorrente. Pelo que fui informado, a solução do impasse foi dada neste mês e, com isso, o processo de instalação já começa na próxima semana. A previsão é que até setembro as câmeras estejam instaladas”, explica o comandante da Polícia Militar de Nova Veneza, sargento Andrey Cláudio Teixeira.

Além disso, dois agentes temporários já estão prontos para trabalhar com os equipamentos. “Diversas cidades da região têm o videomonitoramento como aliado e, por ainda não ter, Nova Veneza acaba sendo um alvo mais fácil para os criminosos. Seguimos na expectativa, porque a existência dessas câmeras inibe muito a ação de pessoas má intencionadas em questões de furtos e roubos, o que consequentemente diminuirá a criminalidade. Além de contribuir para as investigações da Polícia Civil quando necessário”, argumenta o comandante.

Os locais para instalação destes dez equipamentos já foram definidos. Bairros como o Centro, Jardim Florença e os distritos de Caravaggio e São Bento Baixo receberão as câmeras, assim como os locais de entrada e saída do município.

Francine Ferreira com edição de Willians Biehl