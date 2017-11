Câmeras de segurança flagram furto de bicicleta no Caravaggio

Crime aconteceu por volta das 18h10min dessa sexta-feira.

Câmeras de vigilância flagraram no final da tarde dessa sexta-feira, 24, um homem furtando uma bicicleta que estava ao lado de um prédio, localizado na rodovia José Spilere, no centro do distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

As imagens mostram um homem andando a pé com um capacete na mão, ao ver a bike o ladrão se aproxima do veículo, checa se não há ninguém olhando e a leva.

O proprietário só percebeu o furto, horas depois do ocorrido. Maiores informações podem ser repassadas para a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou para a Polícia Civil, no número 181.

Willians Biehl