Câmeras de segurança começam a ser instaladas em Nova Veneza

Equipamentos começaram a ser instalados no início da tarde desta segunda-feira, 11.

As câmeras de videomonitoramento do projeto Bem-te-vi, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, enfim estão sendo instaladas em Nova Veneza. No total são dez equipamentos que passarão a atuar no combate à criminalidade no município.

Os equipamentos foram adquiridos há mais dois anos e estavam no depósito do quartel da Polícia Militar, esperando o Estado realizar a licitação da fibra ótica para serem colocados em funcionamento.

Após a instalação dos postes e das câmeras, mais duas etapas estão previstas até o efetivo funcionamento do sistema. “Até amanhã (terça-feira), deixamos tudo pronto para que a Celesc e Coopera, possam fazer a instalação da energia elétrica, em seguida, vem outra equipe faz o lançamento dos cabos de fibra ótica até o destacamento da PM,” afirmou o encarregado pelos trabalhos, José Vicente.

“Diversas cidades da região têm o videomonitoramento como aliado e, por ainda não ter, Nova Veneza acaba sendo um alvo mais fácil para os criminosos. A existência dessas câmeras inibe muito a ação de pessoas mal-intencionadas em questões de furtos e roubos, o que consequentemente diminuirá à criminalidade. Além de contribuir para as investigações da Polícia Civil quando necessário”, explica o comandante da Polícia Militar de Nova Veneza, sargento Andrey Cláudio Teixeira.

Os locais para instalação destes dez equipamentos já foram definidos. Bairros como o Centro, Bortolotto, Jardim Florença e os distritos de Caravaggio e São Bento Baixo receberão as câmeras, assim como os principais locais de entrada e saída do município.

Após a implantação do sistema em Nova Veneza, os técnicos seguem para Siderópolis e Morro da Fumaça.

Willians Biehl