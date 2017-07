Câmeras de monitoramento devem estar funcionando até setembro

Notícia foi dada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, Edaltro Bortolotto (PSDB), anunciou durante a sessão desta terça-feira, 18, que as câmeras de monitoramento devem começar a funcionar na cidade até setembro. Na segunda-feira, 17, ele e os vereadores Edgar Preiss (PP), Rodrigo Vitalli Spillere (PSD) e Milton Pedro Somariva (PSDB), estiveram em Florianópolis conversando com o responsável pela implantação do sistema.

A Coringa Comércio Representação Equipamentos Eletrônicos Segurança venceu a licitação para fornecer os equipamentos e realizar a instalação que deve começar a partir do dia 2 de agosto. “Esse foi o prazo assegurado pelo major Daniel Henrique que comanda toda essa parte de monitoramento no Estado. Depois de dois anos e meio, com a união dos vereadores buscando o melhor encaminhamento vamos ter esse final que vai trazer segurança a comunidade”, colocou Bortolotto.

Segundo ele, além das 10 câmeras que serão instaladas neste momento, outras foram solicitadas a PM. “Sugerimos 13 locais, mas a Polícia Militar adiantou que tem viabilidade de apenas mais cinco. Vamos começar a analisar os locais e buscar acelerar o processo também”, explica o vereador.

Cada câmera de monitoramento custa cerca de R$ 8 mil com toda a instalação. Atendendo sugestão da população neoveneziana, um local de vigilância deverá ser substituído para atender a rua Dr. Carlos Gorini, já que ali existe uma rota de fuga tanto em direção ao Cristo Crucificado quando em direção ao Hospital São Marcos e a Via Centenária. Além das câmeras, foram adquiridos um servidor, quatro discos rígidos e seis monitores de Led.

João Manoel Neto