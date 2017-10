Câmara de Vereadores de Nova Veneza homenageia empreendedores

A Câmara de Vereadores de Nova Veneza contou com evento especial na noite de dessa sexta-feira, 20. Diante de proposição do vereador Aroldo Frigo Júnior, a Casa Legislativa contou com Sessão Solene em homenagem à Semana da República Italiana e homenageou empreendedores que colaboram para o desenvolvimento da cidade.

Foram homenageados, na oportunidade, os empresários Aldo Sérgio Ghislandi, Filipe Rezendes Colombo, Flávio Spíllere Júnior, Nilson Olivo, Nelcides José Damiani, Noiodá José Damiani, Olvacir José Bez Fontana, Valdir Moretto e Vera Lúcia Sachet Olivo. Além disso, também participaram da sessão autoridades locais, regionais e nacionais.

No cerimonial, foram destacadas as histórias de cada homenageado e suas empresas, ressaltando a importância de cada um para o município neoveneziano. Fontana, representando os colegas, agradeceu o reconhecimento da Câmara. “Estas pessoas são tão desbravadoras quanto os imigrantes que vieram para cá há muitos anos. Hoje não é fácil enfrentar o mercado, mas estes empresários são muito importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade”, afirmou.

A Casa Legislativa contou com bom público, contemplando amigos e familiares dos homenageados, além da comunidade em geral. Também houve apresentações culturais de canto e dança.

Tadeu Spilere