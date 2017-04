Câmara participa de evento do Peregrinos da Montanha

O coral Peregrinos da Montanha, de Caravaggio, conta com uma importante história de dedicação à música. Nesta semana, mais uma iniciativa chamou a atenção da sociedade neoveneziana. A instituição deu à sede o nome Círio Milanez (in memoriam), personagem que ajudou a construir e desenvolver o coral. A Câmara de Vereadores do município também esteve representada no evento.

Estiveram na sede do coral, além dos coralistas, autoridades, familiares e pessoas que fizeram parte da história do Peregrinos da Montanha. A Câmara de Vereadores esteve representada pelo presidente Eloir Minatto (Biro Biro) e pelos legisladores Arlindo da Silva e Aroldo Frigo Junior. “Entidades como esta são muito importantes para a cultura de Nova Veneza e estamos sempre apoiando da melhor forma possível. Esta homenagem foi muito relevante e merecida”, comentou Biro Biro.

Tadeu Spilere